octubre 7, 2025 | 15:21
    octubre 7, 2025 | 15:21
    Juárez / El Paso

    Impartirán “La conexión entre las emociones y las enfermedades”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    El evento se llevará a cabo el próximo jueves 9 de octubre a las 4:00 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez en el marco de la celebración del “Mes Rosa”.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Personal de la Coordinación de Atención Ciudadana salieron a algunos cruceros de la ciudad para promover la conferencia “La conexión entre las emociones y las enfermedades”, impartida por la conferencista internacional Arlin López, el próximo jueves 9 de octubre a las 4:00 de la tarde en el Auditorio “ Benito Juárez” .

    Arlin López, es especialista en salud, desarrollo humano y motivación, y la intención es ofrecer herramientas a la ciudadanía para mejorar su bienestar integral, vinculando la salud emocional con la física.

    María Antonieta Mendoza, titular de la dependencia, en compañía de diez de sus colaboradores se apostaron en López Mateos y Triunfo de la República, para entregar volantes a los conductores, a quienes invitaron a la conferencia del próximo jueves.

    El evento se llevará a cabo el próximo jueves 9 de octubre a las 4:00 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez en el marco de la celebración del “Mes Rosa”.

    “Con este tipo de actividades se busca fomentar la cultura de la prevención, y ofrecer información clara y accesible sobre factores de riesgo y detección temprana de alguna enfermedad, además de motivar a las instituciones a fortalecer sus programas de salud y la sensibilización”, expresó.

