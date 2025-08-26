Impartirán charla sobre forestación urbana

Publicidad - LB2 -

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, invita a la ciudadanía para participar en la charla sobre forestación en ambiente urbano que se llevará a cabo el próximo viernes 29, a las 9:00 de la mañana, en la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente ubicada en la avenida Del Valle número156, en la colonia Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih .- “El objetivo es que las y los asistentes aprendan cómo plantar un árbol de manera correcta, cuáles son las dimensiones adecuadas de la fosa y qué especies son las más recomendables para espacios urbanos”, señaló Zamarrón Saldaña.

Durante la actividad se donarán entre 70 y 100 árboles, de los cuales una parte será destinada a un parque comunitario y el resto se entregará a las personas que acudan al curso.

“Queremos fomentar una cultura de plantación responsable, que permita que los árboles crezcan sanos y brinden todos los beneficios ambientales que nuestra ciudad necesita”, agregó el funcionario.

La Dirección de Parques y Jardines reitera la invitación a la comunidad interesada en contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la correcta plantación y mantenimiento de árboles urbanos.

