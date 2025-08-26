Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 26, 2025 | 15:11
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Impartirán charla sobre forestación urbana

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, invita a la ciudadanía para participar en la charla sobre forestación en ambiente urbano que se llevará a cabo el próximo viernes 29, a las 9:00 de la mañana, en la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente ubicada en la avenida Del Valle número156, en la colonia Zaragoza.

    Ciudad Juárez, Chih .- “El objetivo es que las y los asistentes aprendan cómo plantar un árbol de manera correcta, cuáles son las dimensiones adecuadas de la fosa y qué especies son las más recomendables para espacios urbanos”, señaló Zamarrón Saldaña.

    Durante la actividad se donarán entre 70 y 100 árboles, de los cuales una parte será destinada a un parque comunitario y el resto se entregará a las personas que acudan al curso.

    - Publicidad - HP1

    “Queremos fomentar una cultura de plantación responsable, que permita que los árboles crezcan sanos y brinden todos los beneficios ambientales que nuestra ciudad necesita”, agregó el funcionario.

    La Dirección de Parques y Jardines reitera la invitación a la comunidad interesada en contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la correcta plantación y mantenimiento de árboles urbanos.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 040 | Museo del Agua con Hans Rosenfeld

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Invitan a la Feria de las Hortalizas el próximo fin de semana

    Uno de los eventos más importantes para la región de Samalayuca, la Feria de...
    Juárez / El Paso

    Llevarán al suroriente la Feria Equilibrio, Mente y Cuerpo

    El próximo sábado 30 de agosto se llevará a cabo la segunda edición de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.