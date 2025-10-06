Impartió SSPM conferencia sobre seguridad ciudadana en preparatorias

Publicidad - LB2 -

Como parte de las acciones para motivar en la juventud la participación y creación de entornos seguros, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Dirección Operativa de Prevención Social, impartió la conferencia “Seguridad Ciudadana: Hazlo Posible” en dos planteles educativos.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta ocasión se visitó la Preparatoria Estatal No. 8420 y el Conalep III, donde agentes municipales invitaron a las y los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de su participación en la construcción de entornos seguros, el respeto a la legalidad y la prevención de conductas de riesgo dentro y fuera de la escuela.

Con el mensaje “Hazlo Posible”, se busca motivar a la comunidad estudiantil a involucrarse en acciones que fortalezcan la seguridad ciudadana, promoviendo la responsabilidad social, el trabajo en equipo y la confianza entre autoridades y juventud.

- Publicidad - HP1

La institución continuará promoviendo este tipo de conferencias en distintas instituciones educativas, reforzando la cultura de la prevención y fomentando una participación positiva que contribuya a una ciudad más segura y solidaria.

Con estas acciones, la SSPM reafirma su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo integral de las y los jóvenes juarenses, impulsando estrategias que fortalezcan el bienestar y la convivencia en la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.