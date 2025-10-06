Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 6, 2025 | 15:55
    - Cortesía - (LBP1)

    Plumas

    - Publicidad - (MR3)
    - Publicidad - (LBP2)

    Estado

    Juárez / El Paso

    Detienen a presuntos sicarios de Ulises Nache y sus escoltas

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que lograron la desarticulación...
    Redacción ADN / Staff. -
    Juárez / El Paso

    Detienen a presuntos sicarios de Ulises Nache y sus escoltas

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que lograron la desarticulación...
    Juárez / El Paso

    Acudirá alcalde a velorio de esposo de la gobernadora, acaecido este domingo

    El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acudirá a la ciudad de Chihuahua...
    Juárez / El Paso

    Detienen a presuntos sicarios de Ulises Nache y sus escoltas

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que lograron la desarticulación...
    Juárez / El Paso

    Acudirá alcalde a velorio de esposo de la gobernadora, acaecido este domingo

    El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acudirá a la ciudad de Chihuahua...
    - Publicidad - (MR1)

    Los Analistas

    - Publicidad - (MR2)

    Universitas

    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Impartió SSPM conferencia sobre seguridad ciudadana en preparatorias

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Como parte de las acciones para motivar en la juventud la participación y creación de entornos seguros, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Dirección Operativa de Prevención Social, impartió la conferencia “Seguridad Ciudadana: Hazlo Posible” en dos planteles educativos.

    Ciudad Juárez, Chih .- En esta ocasión se visitó la Preparatoria Estatal No. 8420 y el Conalep III, donde agentes municipales invitaron a las y los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de su participación en la construcción de entornos seguros, el respeto a la legalidad y la prevención de conductas de riesgo dentro y fuera de la escuela.

    Con el mensaje “Hazlo Posible”, se busca motivar a la comunidad estudiantil a involucrarse en acciones que fortalezcan la seguridad ciudadana, promoviendo la responsabilidad social, el trabajo en equipo y la confianza entre autoridades y juventud.

    - Publicidad - HP1

    La institución continuará promoviendo este tipo de conferencias en distintas instituciones educativas, reforzando la cultura de la prevención y fomentando una participación positiva que contribuya a una ciudad más segura y solidaria.

    Con estas acciones, la SSPM reafirma su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo integral de las y los jóvenes juarenses, impulsando estrategias que fortalezcan el bienestar y la convivencia en la comunidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Inicia en 2026 registro al sistema de Salud Nacional

    En la conferencia de prensa: “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia...
    Juárez / El Paso

    Detienen a presuntos sicarios de Ulises Nache y sus escoltas

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que lograron la desarticulación...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.