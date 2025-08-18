Impartió la Dra. Nashieli Ramírez conferencia magistral sobre derechos de NNA

Publicidad - LB2 -

En el marco del lanzamiento de la campaña “Creciendo Libres, Cuídame Hoy para Transformar el Mañana”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dra. Nashieli Ramírez Hernández, impartió la conferencia magistral “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, dirigida a funcionarios municipales, integrantes del área educativa y cadetes de la Policía Municipal, quienes participaron activamente en el encuentro.

Ciudad Juárez, Chih .– En su ponencia, Ramírez subrayó que “ninguna forma de violencia contra las niñas y los niños es justificable, toda la violencia es prevenible”, recordando que este fue el mensaje central del primer informe mundial sobre violencia infantil publicado por la Organización de las Naciones Unidas en 2006.

Señaló que pese a avances normativos, aún persisten prácticas como el castigo corporal y el maltrato en distintos ámbitos de la vida social y familiar, lo que exige redoblar esfuerzos de prevención y concientización.

La también especialista en derechos de la infancia, resaltó que en Chihuahua la prohibición del castigo corporal se incorporó en 2024, mientras que este mismo año se añadió el concepto de prevención social de las violencias en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, avances que calificó como fundamentales para transformar realidades.

Asimismo, compartió datos de consultas nacionales impulsadas por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, donde casi la mitad de niñas, niños y adolescentes en Chihuahua, la mayoría de Ciudad Juárez, expresaron que la violencia y el maltrato son su principal preocupación.

Apuntó que este hallazgo refleja una problemática estructural que afecta a todo el país y debe atenderse de manera integral, con perspectiva de género y edad.

La conferencista también resaltó que Juárez no debe definirse por la violencia, sino por la esperanza y el compromiso de sus nuevas generaciones.

“Las niñas y los niños de esta ciudad dicen que la aman, que se sienten orgullosamente juarenses y que quieren crecer en libertad, con espacios públicos seguros y entornos que les permitan desarrollarse plenamente”, expresó Ramírez.

En su intervención, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, recalcó que esta campaña nace de una realidad que no puede ignorarse, la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Recordó que en Juárez habitan más de 463 mil menores de edad, lo que representa casi un tercio de la población y en los últimos años miles de ellos han sido víctimas de violencia familiar o delitos que atentan contra su desarrollo.

Enríquez agradeció la colaboración de autoridades, de los sectores empresarial, educativo, religioso y social, así como del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien ha respaldado este eje transversal de protección a la niñez y adolescencia.

“Cada niña, niño y adolescente es portador de sueños y de derechos. No existe transformación posible si no se construye colectivamente desde el cuidado y la corresponsabilidad”, señaló.

La conferencia magistral y la presentación de la campaña “Creciendo Libres” marcaron un paso decisivo para convocar a toda la sociedad juarense a erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, reconociendo que su protección es una tarea compartida y una prioridad para el presente y futuro de la ciudad.

