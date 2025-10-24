Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 24, 2025 | 14:57
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Imparten taller de composta en el vivero de El Chamizal

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el objetivo de fomentar prácticas sostenibles y aprovechar los desechos orgánicos que se generan en las casas, la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo un taller de composta en el vivero del parque El Chamizal.

    Ciudad Juárez, Chih .- La actividad fue impartida por la ingeniera Teresita Cavazos, encargada del vivero, quien explicó paso a paso el proceso para elaborar composta de manera sencilla y económica.

    Durante el taller, los 13 asistentes participaron activamente y llevaron consigo materiales orgánicos como restos de alimentos, cartón y cenizas de carbón, con los que prepararon su propia mezcla de composta.

    - Publicidad - HP1

    La Dirección de Parques y Jardines invita a la ciudadanía interesada en aprender sobre el aprovechamiento de residuos y el cuidado del medio ambiente, a participar en el próximo taller que se impartirá el jueves 31 de octubre a las 9:00 de la mañana, también en el vivero de El Chamizal.

    Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por promover una ciudad más limpia, verde y sustentable.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:48:11
    ADN TV

    A CONTRALUZ 034 | Derechos de las Víctimas con Constantino Hernández

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de las Víctimas con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se llevó a cabo el evento Pink Runway 2025

    La Asociación Civil, Sé Feliz A.C. en colaboración con Fashion Group International México City,...
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 054 | Tensión en T-MEC

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio: México...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.