Imparten taller de composta en el vivero de El Chamizal

Con el objetivo de fomentar prácticas sostenibles y aprovechar los desechos orgánicos que se generan en las casas, la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo un taller de composta en el vivero del parque El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih .- La actividad fue impartida por la ingeniera Teresita Cavazos, encargada del vivero, quien explicó paso a paso el proceso para elaborar composta de manera sencilla y económica.

Durante el taller, los 13 asistentes participaron activamente y llevaron consigo materiales orgánicos como restos de alimentos, cartón y cenizas de carbón, con los que prepararon su propia mezcla de composta.

La Dirección de Parques y Jardines invita a la ciudadanía interesada en aprender sobre el aprovechamiento de residuos y el cuidado del medio ambiente, a participar en el próximo taller que se impartirá el jueves 31 de octubre a las 9:00 de la mañana, también en el vivero de El Chamizal.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por promover una ciudad más limpia, verde y sustentable.

