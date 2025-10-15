Imparten capacitación para prevenir ataques sexuales

La Dirección de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, impartió un taller de Prevención de Ataques Sexuales (PAS).
Ciudad Juárez, Chih .- La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Albergue Felipe Ángeles y estuvo dirigida a todas las mujeres.
El objetivo de esta instrucción es brindar herramientas de defensa personal y autoprotección a las féminas, además, la iniciativa busca fomentar la prevención de la violencia contra las mujeres y promover una cultura de autocuidado personal en la comunidad.
La capacitación fue impartida por instructoras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes enseñaron técnicas básicas para prevenir situaciones de riesgo, reaccionar ante posibles agresiones y fortalecer la seguridad y confianza personal de las participantes.
