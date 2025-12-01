Imparte Seguridad Vial plática “Frágil” a estudiantes de la Universidad Vizcaya

Publicidad - LB2 -

La actividad busca generar conciencia sobre los riesgos viales y fomentar la responsabilidad al conducir.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de promover una cultura de movilidad segura entre la juventud, la Coordinación General de Seguridad Vial impartió este lunes la plática denominada “Frágil” a un grupo de estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, como parte de una visita guiada a las instalaciones de la Escuelita Vial.

Durante la actividad, 18 estudiantes universitarios participaron en dinámicas diseñadas para sensibilizar sobre los riesgos que implica el no respetar las normas de tránsito. La charla se enfocó en visibilizar la vulnerabilidad del cuerpo humano ante un siniestro vial, especialmente cuando se viaja sin cinturón de seguridad, se exceden los límites de velocidad o se conduce bajo efectos de alcohol o distracciones.

La plática subrayó que muchos incidentes viales se deben no solo a imprudencias graves, sino también a errores comunes cometidos por omisión o descuido, como el uso del celular al conducir o no respetar los señalamientos. Este enfoque busca cambiar la percepción de que los accidentes solo ocurren por negligencia extrema, y resaltar la importancia de la atención constante al volante.

Los jóvenes también recorrieron las instalaciones de la Escuelita Vial, donde observaron de manera práctica los efectos de un impacto y participaron en actividades lúdicas y educativas que reforzaron los conceptos abordados en la plática. La visita se enmarca en los esfuerzos permanentes de la corporación para construir una ciudad más segura en materia vial, con énfasis en la formación desde edades tempranas y sectores clave como el estudiantil.

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró su compromiso con la prevención de accidentes y recordó que este tipo de acciones son parte de la estrategia institucional “Por una mejor cultura vial”, que busca fomentar hábitos responsables tanto en conductores como en peatones.

Finalmente, las autoridades agradecieron la participación activa de la comunidad universitaria e invitaron a otras instituciones educativas a sumarse a este tipo de programas, que tienen como finalidad generar una mayor conciencia colectiva sobre los riesgos en la vía pública y contribuir a reducir la incidencia de hechos lamentables en Ciudad Juárez.

