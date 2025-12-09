Imparte Parques y Jardines tercer Taller de Poda con más de 100 participantes

Publicidad - LB2 -

Buscan fomentar la poda responsable y el manejo adecuado del arbolado urbano en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de más de cien personas interesadas en el cuidado del entorno natural urbano, la Dirección de Parques y Jardines del Municipio llevó a cabo con éxito el tercer Taller de Poda, una iniciativa formativa que busca promover el manejo adecuado de árboles y arbustos en la ciudad. La capacitación se realizó en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Durante la jornada, el titular de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, encabezó las actividades teóricas y prácticas, brindando a los asistentes conocimientos esenciales sobre el uso correcto de herramientas, técnicas de poda y criterios de intervención que respeten el crecimiento natural de las especies arbóreas. El objetivo, destacó, es formar ciudadanos comprometidos con la salud del arbolado urbano y con la mejora de los espacios públicos.

El taller abordó la relevancia de prácticas responsables en la poda, destacando los beneficios de una intervención adecuada para garantizar la seguridad, estética y longevidad de los árboles. En este sentido, Zamarrón Saldaña explicó que los participantes que concluyeron el taller quedaron acreditados por la Dirección de Parques y Jardines para realizar labores de poda en el municipio, lo que les permitirá colaborar de forma directa en el mantenimiento de áreas verdes.

Uno de los temas más enfatizados fue la necesidad de evitar el desmoche —una práctica común pero dañina que consiste en cortar severamente las ramas principales—, así como la importancia de respetar el reborde de la corteza, proteger el cuello de la rama y reducir la poda de tejido vivo durante las temporadas de sequía. Además, se subrayó la atención que debe darse a los árboles jóvenes para favorecer su desarrollo estructural desde las primeras etapas.

La capacitación también buscó reforzar la cultura de cuidado ambiental entre la ciudadanía, especialmente en un contexto como el de Ciudad Juárez, donde las condiciones climáticas extremas hacen necesario un manejo especializado del arbolado para asegurar su supervivencia. El crecimiento urbano acelerado y la falta de conciencia sobre prácticas adecuadas han provocado en años anteriores daños irreversibles en el patrimonio vegetal de la ciudad.

El éxito de este tercer taller consolida el interés de la comunidad por participar activamente en la conservación del entorno natural, al tiempo que refuerza la estrategia municipal de fomentar espacios verdes más seguros, funcionales y sostenibles. La Dirección de Parques y Jardines anticipó que en 2026 se ofrecerán nuevas ediciones de este curso, con el objetivo de seguir sumando voluntarios capacitados al cuidado de los árboles juarenses.

