Imparte DIF Municipal el taller “Viajando a mi Autocuidado”

Publicidad - LB2 -

Con el firme propósito de fortalecer el bienestar integral de las personas mayores, la Coordinación para la Atención a las Personas Mayores del DIF Municipal dio inicio al taller “Viajando a mi Autocuidado”.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la primera sesión se abordaron temas fundamentales como el autocuidado físico, mental, emocional, social y espiritual, resaltando la importancia de aprender a cuidarnos primero a nosotros mismos para después cuidar mejor de los demás.

Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, encabezó esta actividad y reafirmó el compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las Personas Mayores.

- Publicidad - HP1

En el evento también participaron Lucía Chavira, Directora General del DIF; Gilberto Gutiérrez, Subdirector General; y Liliana Barraza, Coordinadora de los CAP; así como la doctora Elvira Gutiérrez y el maestro Javier Iván Solís, encargados de impartir este taller.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.