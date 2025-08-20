Movil - LB1 -
    agosto 20, 2025 | 17:26
    Imparte DIF Municipal el taller “Viajando a mi Autocuidado”

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el firme propósito de fortalecer el bienestar integral de las personas mayores, la Coordinación para la Atención a las Personas Mayores del DIF Municipal dio inicio al taller “Viajando a mi Autocuidado”.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante la primera sesión se abordaron temas fundamentales como el autocuidado físico, mental, emocional, social y espiritual, resaltando la importancia de aprender a cuidarnos primero a nosotros mismos para después cuidar mejor de los demás.

    Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, encabezó esta actividad y reafirmó el compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las Personas Mayores.

    En el evento también participaron Lucía Chavira, Directora General del DIF; Gilberto Gutiérrez, Subdirector General; y Liliana Barraza, Coordinadora de los CAP; así como la doctora Elvira Gutiérrez y el maestro Javier Iván Solís, encargados de impartir este taller.

