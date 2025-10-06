Identifican restos de mujer localizados en fosa clandestina

Publicidad - LB2 -

De acuerdo a la FEM, los huesos encontrados en un domicilio de Parajes de San José, corresponden a los de Jacqueline Angélica Rentería Ortiz, de 30 años de edad, vista última vez el 24 de julio.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Las autoridades policiacas confirmaron que los restos localizados en una fosa clandestina en un domicilio en Parajes de San José, corresponden a los de Jacqueline Angélica Rentería Ortiz, de 30 años de edad, reportada como desaparecida el 1 de agosto de 2025.

De acuerdo a la pesquisa de Jacqueline Angélica Rentería Ortiz, fue vista por última vez el 24 de julio.

- Publicidad - HP1

El pasado 1 de octubre, luego de ejecutar una orden de cateo en una vivienda de la colonia Parajes de San José, elementos de la Fiscalía localizaron enterrados en una fosa clandestina los restos de una mujer.

La diligencia se efectuó en un domicilio ubicado en la calle Costa Los Cabos Poniente, en seguimiento a una carpeta de investigación por desaparición.

Tras realizar los análisis correspondientes se pudo determinar que los restos pertenecían a Jacqueline Angélica Rentería Ortiz, de 30 años de edad, informó la Fiscalía Especializada de la Mujer.

Galería

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.