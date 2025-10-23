Identifican osamenta de mujer localizada en los kilometros

Publicidad - LB2 -

Los estudios que llevaron a establecer su identidad como Beatriz B. G., de 19 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el 28 de diciembre del 2021.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La aplicación de los protocolos multidisciplinarios de identificación humana, permitieron establecer la identidad de la osamenta femenina que fue localizada el 09 de septiembre del año en curso, en la colonia Kilómetro 29 de Ciudad Juárez.

El hallazgo del cuerpo fue durante un operativo de rastreo efectuado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación para la Búsqueda de Personas Ausentes o no Localizadas por Razones de Género, de la Fiscalía de la Mujer.

- Publicidad - HP1

Por medio del trabajo multidisciplinario en materia de medicina, antropología, odontología, genética y química, peritos especializados practicaron los estudios que llevaron a establecer su identidad como Beatriz B. G., de 19 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el 28 de diciembre del 2021.

Asimismo, se estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento a lazo.

La representación social se encuentra integrando la carpeta de investigación allegándose de información y datos de prueba para esclarecer el hecho.

Mientras tanto, se realizan los procedimientos correspondientes para la entrega del cuerpo a la familia que ya ha sido notificada.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.