    agosto 11, 2025 | 17:59
    Identifican a las tres mujeres y al hombre fusilados en Puerto Anapra

    POR Redacción ADN / Staff.
    Las víctimas fueron colocadas en el paredón para luego dispararles en repetidas ocasiones.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández)  – La Fiscalía Zona Norte, informó que fueron identificadas las cuatro personas asesinadas la madrugada del sábado en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, en la colonia Puerto Anapra.

    En el lugar, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones en contra de tres mujeres y un sujeto, quienes quedaron muertos en el lugar de los hechos.

    Testigos dijeron que los asesinos pusieron frente al paredón a las víctimas, para luego dispararles en repetidas ocasiones.

    Las víctimas fueron identificadas por autoridades como:

    . – Óscar L.N.
    . – María Olga H.R.
    . – Cinthia Verónica R.G.
    . – Claudia Lizeth G.G.

    La Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias correspondientes por el multihomicidio para determinar el móvil y dar con los responsables.

