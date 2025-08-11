Identifican a las tres mujeres y al hombre fusilados en Puerto Anapra

Publicidad - LB2 -

Las víctimas fueron colocadas en el paredón para luego dispararles en repetidas ocasiones.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Zona Norte, informó que fueron identificadas las cuatro personas asesinadas la madrugada del sábado en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, en la colonia Puerto Anapra.

En el lugar, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones en contra de tres mujeres y un sujeto, quienes quedaron muertos en el lugar de los hechos.

Testigos dijeron que los asesinos pusieron frente al paredón a las víctimas, para luego dispararles en repetidas ocasiones.

Las víctimas fueron identificadas por autoridades como:

. – Óscar L.N.

. – María Olga H.R.

. – Cinthia Verónica R.G.

. – Claudia Lizeth G.G.

La Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias correspondientes por el multihomicidio para determinar el móvil y dar con los responsables.

