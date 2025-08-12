Identifican a agentes municipales muertos en Vilago

Publicidad - LB2 -

La SSPM aclara que los elementos caídos en la balacera del Fraccionamiento Vilago, en donde presuntamente protegían a un delincuente, se encontraban francos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Policía Municipal confirmó la muerte de dos de sus agentes mientras escoltaban a un hombre el día de ayer en el fraccionamiento Vilago, mismos que estaba en su día franco.

De acuerdo a información de la Fiscalía Zona Norte, ayer por la noche, ocurrió un ataque en las inmediaciones del fraccionamiento Vilago, en donde fue asesinado un sujeto identificado como Ulises N. T., lugar en donde también cayeron otras dos personas, que más tarde fueron identificados como agentes de la SSPM.

Los hechos ocurrieron en el interior de una tienda OXXO, ubicado en las calles Paseo de Aragón y Paseo de Borja.

Testigos indicaron que los dos policías que acompañaban a Ulises N.T., intentaron escapar, pero fueron alcanzados por las balas y murieron calles más adelante.

Las autoridades confirmaron que la víctima era un presunto líder criminal que se hacía pasar por empresario y era investigado por diversas actividades delictivas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de un boletín de prensa, aclaró que los efectivos de la corporación se encontraban francos.

Se trata del agente Gallegos Salas Miguel Eduardo de 31 años, con fecha de alta en la corporación el 21/03/2022, comisionado en el grupo de cuatrimotos que se encarga de patrullar en el primer cuadro de la ciudad y en estacionamientos de centros comerciales.

Mientras que Pulido Escobedo Rigoberto de 32 años, con alta en la corporación 23/09/2013, estaba comisionado también al grupo de cuatrimotos con las mismas tareas.

La corporación aclaró que los agentes se encontraban en su día de asueto cuando ocurrieron los hechos, y que en estos momentos trabajan en conjunto con las autoridades investigadoras para coadyuvar en el esclarecimiento de lo sucedido.

Por su parte, el departamento de Trabajo Social de la corporación ha brindado el acompañamiento y apoyos que marca la ley para el seguimiento con sus familiares.

