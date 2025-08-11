Movil - LB1 -
    agosto 11, 2025 | 18:05
    Identifican 39 cuerpos recuperados en Crematorio Plenitud

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Además, existen 28 cuerpos que cuentan con hipótesis de identidad, las cuales son sometidas a análisis exhaustivos para confirmar su correspondencia

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Héctor Jacome, Coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte, informó que 39 cuerpos, de los 386 localizados en el crematorio Plenitud, han sido identificados, de los cuales 32 familias ya fueron notificadas y 27 restos han sido entregados formalmente para su correspondiente sepelio o cremación.

    Además de estos 39 casos confirmados, existen 28 cuerpos que cuentan con hipótesis de identidad, las cuales son sometidas a análisis exhaustivos para confirmar su correspondencia, y seis casos adicionales que se encuentran en segunda etapa de análisis, ante la necesidad de un estudio más especializado debido a la complejidad del estado de conservación de los restos.

    De acuerdo a Héctor Jacome, se han realizado seis dictámenes adicionales entregados al Ministerio Público, sumando un total de 33 cuerpos notificados a las familias, de los cuales, 27 ya han fueron entregados.

    Adicionalmente, se mantienen identificados otros 28 cuerpos con suposiciones de identidad y 6 en proceso de confirmación para asegurar la precisión de dichas identidades.

    El Coordinador de Servicios Periciales también destacó la colaboración con el Instituto Nacional Electoral para obtener información demográfica sobre cuatro cuerpos identificados mediante huellas dactilares.

    Una vez se tenga acceso a estos datos, se integrarán a la lista de personas ya identificadas, contribuyendo así a la conclusión de este complejo proceso.

