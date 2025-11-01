Hora Exacta en Ciudad Juárez:

Publicidad - LB2 -

¿Estás confundido? Esta es la hora exacta.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el cambio de horario en la franja fronteriza de México con Estados Unidos, incluyendo Ciudad Juárez, serán cuatro meses los que estaremos desfazados en el huso horario con el resto del país.

Con la llegada de la temporada de invierno, a partir de este domingo el 2 de noviembre y por los próximos 4 meses quedaremos desfasados una hora del horario de Chihuahua Capital y Ciudad de México.

A diferencia del resto de la república mexicana, quienes dejaron de practicar el horario estacional desde 2022, por ley la franja fronteriza se ve obligada a cambiar el reloj en temporada invernal debido a la cercanía con Estados Unidos, esto para mantener la sincronización con el país vecino.

En Chihuahua, además de Ciudad Juárez, Ascensión, Guadalupe, Janos, Ojinaga y Práxedis G. Guerrero, también deberán ajustar sus horarios para acoplarse a la dinámica, mientras que en el resto del país se unirán Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito y Anáhuac.

La práctica tiene como objetivo que se faciliten las actividades comerciales tanto como las sociales que se practican entre México y Estados Unidos, de esta manera el flujo de trabajo se mantiene y se evitan confusiones en horarios de trabajo o eventos de importancia comercial y económica.

No olvides avisarle a tus amigos y familiares para que nadie se sienta desorientado.

Por lo anterior, los juarenses deberán de atrasar una hora su reloj, así como los municipios de Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Mientras tanto, Estados Unidos sigue cambiando de horario dos veces al año, y no ha habido una nueva fecha oficial para que el tema se discuta nuevamente en la Cámara a pesar que Donald Trump anunciara el fin del horario de verano.

Pon a tiempo tu reloj….



