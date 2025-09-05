Han sido atendidas más de 350 calles

Publicidad - LB2 -

Con la base de que contar con mejores vialidades es una de las prioridades de la administración del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a través de la Dirección General de Obras Públicas se ha trabajado en 353 calles de la ciudad, las cuales han sido repavimentadas con asfalto o pavimentadas con concreto hidráulico.

Ciudad Juárez, Chih .- Desde el periodo de septiembre del 2021 a la actualidad, la dependencia ha rehabilitado 207 calles, algunas de ellas la Pafos, Algodoneros, Rubén Posada Pompa, Aguirre Laredo, Niños Héroes y Libertad, en las cuales se retiró el material dañado existente para repavimentarlas, dijo el titular de la dependencia, Daniel González García.

Indicó que la avenida Tecnológico y el boulevard Oscar Flores son de las vialidades con mayor flujo vehicular, por lo que los trabajos se han intensificado en diversos tramos de estas arterías, destacando que más de 300 mil metros cuadrados de superficie se han atendido para el mejoramiento de movilidad automovilística.

Otra de las acciones de gran importancia que ha realizado este Gobierno es la construcción de calles con concreto hidráulico, garantizando la durabilidad de las mismas ante este material colocado en las vialidades, afirmó.

En la mancha urbana 146 calles han sido pavimentadas con este material, la mayoría de estas permanecían únicamente de terracería; algunas de las arterias en las que se utilizó este material son la General Eugenio Aguilar, Felipe Berriozabal, Camino San Carlos, Refugio de la Libertad, Concepción Álvarez, María Buettiger de Álvarez, José Natividad de Álvarez, Hidalgo de Parral, Boquilla y Saucillo.

En diversas calles de concreto hidráulico se ha trabajado con el concepto de calles completas, lo que incluye introducción hidrosanitaria, alcantarillado, banquetas, guarniciones, alumbrado público y pintura en las calles, dijo el director de Obras Públicas.

