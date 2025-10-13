Hacen entrega del Fondo de Impulso a organizaciones sociales de esta frontera

Publicidad - LB2 -

Durante la entrega simbólica del Fondo de Impulso a las Asociaciones de la Sociedad Civil, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó el trabajo que los organismos realizan en la ciudad y reiteró su apoyo en beneficio de miles de familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih .- El Alcalde comentó que este año se hizo un esfuerzo importante, y a pesar de que se han tenido que saldar todas las deudas heredadas por otros Gobiernos, la actual administración destinó un fondo que llegará a los 57 millones de pesos para este 2025.

“Lo que queremos con este fondo es poner un granito de arena y potencializar el trabajo que ustedes realizan, además de agradecerles la labor que hacen y vamos a seguir como aliados de las organizaciones de la sociedad civil porque ustedes le hacen un bien a la comunidad y al final de cuentas terminan ayudándole al Gobierno a cumplir con las responsabilidades que deberían atender el Gobierno Municipal, el Estatal y el Federal”, señaló.

Dijo que este Municipio es el que más recursos aporta a los organismos por encima de Querétaro, Tijuana y Guadalajara; éste último se acerca más, aunque sólo entregó 9 millones de pesos, mientras que Juárez aportó el año pasado 40 millones de pesos y este año destinará mayor recurso.

El Gobierno Municipal de Juárez fue el primero en el país en crear un Fondo de Impulso a las Asociaciones de la Sociedad Civil, programa que desde el 2024 respalda económicamente los proyectos de estos organismos, por lo que busca impulsar el desarrollo de varios rubros como el empoderamiento de las mujeres, la Protección de niñas, niños y adolescentes, la inclusión de personas con discapacidad, el impulso al deporte y salud mental, la promoción de la cultura y arte, cuidado al medio ambiente y fortalecimiento de la tecnología, entre otros.

El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, reconoció el esfuerzo y trabajo del Alcalde y su esposa la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, además agradeció a las organizaciones por el interés, confianza y participación.

Así mismo agradeció al equipo municipal que trabajó para que el fondo fuera posible, así como al Cabildo por hacer realidad estas acciones.

Aguilera Brenes invitó a las organizaciones a seguir confiando en esta administración, ya que trabajando de manera coordinada lograrán una mejor ciudad.

Carlos Isaac Ibarra, de la Asociación Civil “Vamos a Ver por Ellos”, reconoció la visión del Gobierno Municipal y dijo que éste entiende que al llevar a cabo las acciones, no solo potencializa, sino que construye el tejido social y genera un impacto positivo en quienes más lo necesitan.

El líder social reconoció y valoró el esfuerzo del Alcalde por promover con decisión y convicción este fondo de impulso, esfuerzo sin precedentes y valioso que permitirá a los organismos avanzar.

La organización “Vamos a Ver por Ellos”, acompaña a niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual, y en esta ocasión propone un proyecto de equipamiento para que los estudiantes tengan acceso a más recursos didácticos y tecnológicos, herramientas que son fundamentales para el desarrollo académico, social y laboral.

“Este apoyo no sólo es equipo nuevo, sino oportunidades y esperanza. También es el compromiso de regresarle a nuestra comunidad con trabajo y resultados la confianza que se nos deposita”, dijo.

La estudiante beneficiada del fondo, Renata Marín, agradeció al Gobierno Municipal por el apoyo que brinda a los organismos y dijo que su sueño es llegar a ser una locutora profesional.

“Saber que no estoy sola en este camino me hace seguir adelante, gracias por abrir puertas y acompañarnos en este camino”, comentó.

En la primera edición del 2024 se registraron 84 proyectos de los cuales 53 fueron seleccionados con una inversión de 40 millones de pesos, recursos que se transformaron en programa de salud, talleres, becas, actividades deportivas, tecnológicas y culturales.

Este año impulsarán más de 100 proyectos sociales que llevarán desarrollo, esperanza y oportunidades a miles de juarenses.

Al final del evento, el Alcalde y su esposa Rubí Enriquez entregaron cheques simbólicos a “Vamos a Ver por Ellos”, “Centro de Estudios Industria 4.0 A.C,” “Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud (CIDESES A. C.), así como a la Fundación Axcel.

