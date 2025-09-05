Habrá reunión de mandos para revisar estrategia por masacre en la colonia Revolución Mexicana

Publicidad - LB2 -

Fueron cinco los sujetos asesinados la noche de este jueves en hechos presuntamente relacionados con la venta y consumo de cristal.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente Cruz Pérez Cuéllar anunció una reunión con mandos operativos para revisar las estrategias implementadas, luego de la masacre de anoche en la colonia Revolución Mexicana, en donde fueron victimados cinco sujetos.

El alcalde, señaló que de acuerdo a las evidencias encontradas, entre ellas una cartulina, al parecer los hechos están relacionados con la venta y consumo de cristal.

El múltiple homicidio en las calles General Máximo Castillo y Profesora Esther Gómez, de la colonia Revolución Mexicana, en donde los asesinos dejaron una cartulina, y en donde, al parecer era un punto de venta de venta de la droga en mención.

Puntualizó que la investigación sigue en curso y estarán atentos para realizar lo pertinente.

Subrayó que mandos policiacos tendrán una reunión operativa al mediodía para ver este tema en particular y reorganizar las estrategias.

