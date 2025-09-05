Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 5, 2025 | 11:35
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Habrá reunión de mandos para revisar estrategia por masacre en la colonia Revolución Mexicana

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Fueron cinco los sujetos asesinados la noche de este jueves en hechos presuntamente relacionados con la venta y consumo de cristal.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente Cruz Pérez Cuéllar anunció una reunión con mandos operativos para revisar las estrategias implementadas, luego de la masacre de anoche en la colonia Revolución Mexicana, en donde fueron victimados cinco sujetos.

    El alcalde, señaló que de acuerdo a las evidencias encontradas, entre ellas una cartulina, al parecer los hechos están relacionados con la venta y consumo de cristal.

    - Publicidad - HP1

    El múltiple homicidio en las calles General Máximo Castillo y Profesora Esther Gómez, de la colonia Revolución Mexicana, en donde los asesinos dejaron una cartulina, y en donde, al parecer era un punto de venta de venta de la droga en mención.

    Puntualizó que la investigación sigue en curso y estarán atentos para realizar lo pertinente.

    Subrayó que mandos policiacos tendrán una reunión operativa al mediodía para ver este tema en particular y reorganizar las estrategias.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Anuncia Sheinbaum cambios en los requisitos para regularizar autos “chocolates”

    Durante la mañana de este viernes, la mandataria explicó que los cambios serán presentados...
    Juárez / El Paso

    Promoverá Alcalde que la importación de vehículos tenga bajo costo

    Con la intención de buscar un beneficio permanente para la comunidad juarense, el Presidente...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.