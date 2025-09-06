Movil - LB1 -
    Habilitan tres nuevos Puntos Limpios en la ciudad

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Limpia anunció que, del viernes 5 al lunes 8 de septiembre, se pusieron en operación tres nuevos Puntos Limpios en diferentes colonias de la ciudad, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la disposición correcta de desechos voluminosos o de manejo especial, como muebles, llantas, ramas y colchones.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores estarán disponibles en la colonia Pancho Villa, en las calles Roberto Flores Magón y Revolución Proletaria; en la colonia Manuel Gómez Morín, en el cruce de las calles Luis Calderón Vega y Guillermo Prieto; y en Riberas del Bravo etapa 8, sobre la calle Rivera de Galeón, junto al parque y esquina con calle Rivera de Mezquite.

    Explicó que la instalación de estos espacios responde a solicitudes expresas de los vecinos, quienes presentaron oficios y recabaron firmas para solicitar este servicio, motivo por el cual agradeció su participación y compromiso.

    Asimismo, exhortó a los usuarios a depositar los residuos dentro de los contenedores y no alrededor de los mismos. En caso de que alguno se encuentre lleno, pidió esperar a que sea reemplazado, pues personal de la Dirección estará al pendiente para realizar el cambio incluso el sábado al mediodía.

    “La intención es ofrecer un servicio ordenado y eficiente. Rogamos a la comunidad no dejar basura fuera de los contenedores, ya que esto dificulta la labor de los camiones recolectores”, señaló Solís Kanahan.

