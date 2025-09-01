Movil - LB1 -
    Habilitan portal para el programa “Juárez Renovado” de recolección diferenciada de basura

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable, la Dirección de Limpia habilitó el portal https://juarez.gob.mx/juarez-renovado/, donde los vecinos podrán consultar información sobre el programa Juárez Renovado, que arranca el próximo jueves 4 de septiembre con la recolección diferenciada de basura.

     

    Ciudad Juárez, Chih .– En esta primera etapa, el programa se aplicará en la Zona de Recolección 3, correspondiente al sector conocido como Valle del Sol. Los hogares participantes deben separar los residuos orgánicos en bolsas (preferentemente de segundo uso o recicladas) o contenedores especiales, para entregarlos el día indicado al camión recolector.

    Los habitantes de la zona podrán ingresar al portal oficial para verificar si su fraccionamiento se encuentra dentro del programa piloto, así como para resolver dudas y recibir orientación sobre la separación adecuada de los desechos.

    El director de Limpia, Gibran Solís, informó que en semanas recientes se tuvieron reuniones con vecinos del área para socializar el proyecto, atender inquietudes y explicar la dinámica de funcionamiento.

    “Con esta primera etapa damos un paso firme hacia la correcta disposición de los residuos. La participación ciudadana será clave para que este modelo pueda extenderse a toda la ciudad”, destacó el funcionario.

