Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 18, 2025 | 16:19
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Habilitan nuevo carril para mejorar el tráfico en Bulevar Juan Pablo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el objetivo de dar mayor fluidez y prevenir congestionamientos en las inmediaciones del bulevar Juan Pablo II, donde se realizan las obras de la JMAS, la Coordinación General de Seguridad Vial informa que se ha habilitado un carril adicional de flujo vehicular en sentido poniente a oriente.

    Ciudad Juárez, Chih .- De esta manera, quedan dos carriles abiertos a la circulación y uno más se mantendrá cerrado para proseguir con las labores en mención.

    Recomendaciones para conductores:

    - Publicidad - HP1
    • Maneja con precaución y respetando la señalización
    • Mantén distancia segura entre vehículos
    • Reduce la velocidad al acercarte a la zona de obras
    • Evita maniobras bruscas y cambios de carril innecesarios
    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Abarrotan propietarios de autos los Centros de Verificación Vehicular

    De acuerdo a la autoridad, también deben cumplir con el engomado ecológico las unidades...
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.