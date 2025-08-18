Habilitan nuevo carril para mejorar el tráfico en Bulevar Juan Pablo

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de dar mayor fluidez y prevenir congestionamientos en las inmediaciones del bulevar Juan Pablo II, donde se realizan las obras de la JMAS, la Coordinación General de Seguridad Vial informa que se ha habilitado un carril adicional de flujo vehicular en sentido poniente a oriente.

Ciudad Juárez, Chih .- De esta manera, quedan dos carriles abiertos a la circulación y uno más se mantendrá cerrado para proseguir con las labores en mención.

Recomendaciones para conductores:

Maneja con precaución y respetando la señalización

Mantén distancia segura entre vehículos

Reduce la velocidad al acercarte a la zona de obras

Evita maniobras bruscas y cambios de carril innecesarios

