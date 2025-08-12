Habilitan carril de ingreso al crucero de Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez

Publicidad - LB2 -

La Coordinación General de Seguridad Vial informa que, debido a los trabajos que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en los colectores de la avenida Juan Pablo II, entre la Antonio J. Bermúdez y la Calzada del Río, desde hoy queda habilitado nuevamente el carril de extrema derecha para ingresar al crucero de Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez.

Ciudad Juárez, Chih .- Este carril, que había permanecido cerrado, se reabre para facilitar el acceso y mejorar la circulación, gracias a ajustes en la logística de la obra.

- Publicidad - HP1

La medida beneficiará a los conductores que vienen desde la avenida De las Torres o el bulevar Juan Pablo II, en sentido oriente a poniente, y necesitan incorporarse a la avenida Antonio J. Bermúdez para realizar sus actividades.

Debido a esto, Seguridad Vial sugiere a la ciudadanía:

– Conducir con cortesía y respeto.

– Ceder el paso.

– Respetar los señalamientos viales.

– Seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.