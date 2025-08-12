Habilitan carril de ingreso al crucero de Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez

La Coordinación General de Seguridad Vial informa que, debido a los trabajos que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en los colectores de la avenida Juan Pablo II, entre la Antonio J. Bermúdez y la Calzada del Río, desde hoy queda habilitado nuevamente el carril de extrema derecha para ingresar al crucero de Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez.
Ciudad Juárez, Chih .- Este carril, que había permanecido cerrado, se reabre para facilitar el acceso y mejorar la circulación, gracias a ajustes en la logística de la obra.
La medida beneficiará a los conductores que vienen desde la avenida De las Torres o el bulevar Juan Pablo II, en sentido oriente a poniente, y necesitan incorporarse a la avenida Antonio J. Bermúdez para realizar sus actividades.
Debido a esto, Seguridad Vial sugiere a la ciudadanía:
– Conducir con cortesía y respeto.
– Ceder el paso.
– Respetar los señalamientos viales.
– Seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial.
La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.
