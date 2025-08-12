Movil - LB1 -
    agosto 12, 2025 | 19:38
    Habilitan carril de ingreso al crucero de Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación General de Seguridad Vial informa que, debido a los trabajos que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en los colectores de la avenida Juan Pablo II, entre la Antonio J. Bermúdez y la Calzada del Río, desde hoy queda habilitado nuevamente el carril de extrema derecha para ingresar al crucero de Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Este carril, que había permanecido cerrado, se reabre para facilitar el acceso y mejorar la circulación, gracias a ajustes en la logística de la obra.

    La medida beneficiará a los conductores que vienen desde la avenida De las Torres o el bulevar Juan Pablo II, en sentido oriente a poniente, y necesitan incorporarse a la avenida Antonio J. Bermúdez para realizar sus actividades.

    Debido a esto, Seguridad Vial sugiere a la ciudadanía:
    – Conducir con cortesía y respeto.
    – Ceder el paso.
    – Respetar los señalamientos viales.
    – Seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

