Ha tapado Obras Públicas 8,569 baches con brigadas especiales de bacheo

El Ayuntamiento suma más de 50 mil metros cuadrados reparados en distintos puntos de Ciudad Juárez con trabajos diurnos y nocturnos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio informó que hasta este lunes 3 de noviembre se han atendido 8,569 baches en diversos puntos de la ciudad, como parte de los trabajos especiales de bacheo que se realizan tanto en turnos diurnos como nocturnos. La superficie total reparada asciende a 50,689.39 metros cuadrados, según el más reciente corte operativo.

Estas labores forman parte del plan emergente instruido por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ante el deterioro de múltiples vialidades causado principalmente por las lluvias registradas durante los últimos meses, así como por la antigüedad del pavimento en diversas zonas de la ciudad.

Durante la semana pasada, algunas de las vialidades intervenidas fueron las calles Iguala, Durango, Tlapa, Naranjo, El Cid, Del Parque, Antonio Norzagaray, Humariza, Venezuela, Tecpan, Refugio de la Libertad, Zempoala, Río Nilo, Lucero, Alberto García, Paseo de las Flores, Titán, Lago Ontario, Mariano Matamoros, Comaltepec e Ignacio Aldama, además de sectores completos como el fraccionamiento Las Haciendas.

De manera destacada, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar realizó una supervisión nocturna de los trabajos de bacheo en la calle Venezuela, ubicada en la colonia Melchor Ocampo, donde se taparon múltiples baches para mejorar la circulación vehicular. Esta revisión formó parte de las jornadas de supervisión que encabeza el edil en diferentes puntos de la ciudad, como parte de su compromiso con el mejoramiento urbano.

Las brigadas especiales de bacheo están integradas tanto por cuadrillas de empresas contratadas como por personal y maquinaria propia de la Dirección General de Obras Públicas. Los trabajos se dividen estratégicamente en seis sectores, lo que permite una mejor cobertura y atención en distintas zonas prioritarias de la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró que estos trabajos son permanentes, y se mantendrán activos para continuar con la rehabilitación del pavimento en las principales arterias, así como en colonias donde el desgaste es más notorio. Se exhortó a la ciudadanía a reportar los puntos críticos a través de los canales oficiales del Ayuntamiento para ser considerados dentro de las siguientes jornadas de atención.

Con estas acciones, la administración municipal busca recuperar la funcionalidad vial y mejorar la seguridad del tránsito en beneficio de la población juarense, con énfasis en la atención inmediata y la planeación sectorizada para lograr una cobertura más efectiva.

