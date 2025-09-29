Ha tapado Obras Públicas 753 baches con programa de Brigadas Especiales de Bacheo

Publicidad - LB2 -

A menos de una semana de haber arrancado con el programa de Brigadas Especiales de Bacheo, la Dirección General de Obras Públicas reportó esta mañana que al día de hoy han sido tapados 753 baches en distintos sectores de la ciudad, lo que equivale a 3,383 metros cuadrados de superficie reparada.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la rueda de prensa semanal que encabeza el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el titular de Obras Públicas, Daniel González, comunicó que esta jornada de bacheo consiste en reforzar los trabajos que ya se venían haciendo de manera permanente por parte de la dependencia, detallando que se han visto resultados fructíferos con estas jornadas diurnas y nocturnas de operatividad.

“Los baches que se taparon de día fueron 525 y en la noche 228, entonces prácticamente como pueden ver se avanza un 50% más de noche, esas son las métricas que traemos, las cuadrillas de noche van a seguir trabajando en las vialidades principales cuando el tráfico no esté tan pesado”, mencionó el funcionario.

Algunas de las vialidades atendidas desde el arranque del programa fueron el bulevar Óscar Flores, eje vial Juan Gabriel, Manuel J. Clouthier, avenida López Mateos y Oasis Revolución; además de calles secundarias como Centeno, Camino Viejo a San José, Xochimilcas, Plutarco Elías Calles, Juan Mata Ortiz, Del Valira, Loira, Florida, Tzetzales, Río Nilo, Jesús Valdez, Batalla de Juárez, Barranco Azul y Chamulas.

