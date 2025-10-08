Ha realizado Ecología más de 15 mil servicios gratuitos de fumigación

Publicidad - LB2 -

Durante este año, la Dirección de Ecología ha atendido 15 mil 476 servicios gratuitos de fumigación en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de beneficiar a las familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que las actividades se realizan de manera permanente y se da a quienes lo solicitan.

El funcionario señaló que el mayor porcentaje de las fumigaciones han sido en el suroriente de Juárez, seguido del poniente y en la Zona Centro con algunas colonias como los Nogales, El Colegio, Partido Romero, Melchor Ocampo, Chaveña y la Hidalgo, entre otras.

- Publicidad - HP1

Algunas de las áreas que ya fueron atendidas son Riberas del Bravo, Cerradas del Parque, Cerradas del Álamo, Cerradas del Sur, Tierra Nueva, Parajes del Sur, Salvárcar, Terrenos Nacionales, Zaragoza, Horizontes del Sur, Vistas de Zaragoza, San Isidro, Sierra Vista, El Sauzal, Los Ojitos, Kilómetro 20 y Colonial del Sur.

Así mismo, las colonias Fronteriza, 16 de Septiembre, Mariano Escobedo, Azteca, México 68, Lomas de Poleo, Galeana, Independencia II y Ex Hipódromo.

Los requisitos para recibir el servicio de fumigación son: que una persona mayor de edad esté en casa y que no haya tiliches en los patios. La fumigación que lleva a cabo Ecología es confiable, ya que es veneno adecuado, afirmó.

La ciudadanía puede solicitar el servicio a través de la aplicación WhatsApp en el número de teléfono 656-756-7793 o al número de oficina 656-737-0885.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.