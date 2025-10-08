Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 8, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 8, 2025 | 13:38
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Ha realizado Ecología más de 15 mil servicios gratuitos de fumigación

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Durante este año, la Dirección de Ecología ha atendido 15 mil 476 servicios gratuitos de fumigación en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de beneficiar a las familias juarenses.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que las actividades se realizan de manera permanente y se da a quienes lo solicitan.

    El funcionario señaló que el mayor porcentaje de las fumigaciones han sido en el suroriente de Juárez, seguido del poniente y en la Zona Centro con algunas colonias como los Nogales, El Colegio, Partido Romero, Melchor Ocampo, Chaveña y la Hidalgo, entre otras.

    - Publicidad - HP1

    Algunas de las áreas que ya fueron atendidas son Riberas del Bravo, Cerradas del Parque, Cerradas del Álamo, Cerradas del Sur, Tierra Nueva, Parajes del Sur, Salvárcar, Terrenos Nacionales, Zaragoza, Horizontes del Sur, Vistas de Zaragoza, San Isidro, Sierra Vista, El Sauzal, Los Ojitos, Kilómetro 20 y Colonial del Sur.

    Así mismo, las colonias Fronteriza, 16 de Septiembre, Mariano Escobedo, Azteca, México 68, Lomas de Poleo, Galeana, Independencia II y Ex Hipódromo.

    Los requisitos para recibir el servicio de fumigación son: que una persona mayor de edad esté en casa y que no haya tiliches en los patios. La fumigación que lleva a cabo Ecología es confiable, ya que es veneno adecuado, afirmó.

    La ciudadanía puede solicitar el servicio a través de la aplicación WhatsApp en el número de teléfono 656-756-7793 o al número de oficina 656-737-0885.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Realizan primera reunión de la convocatoria Memorial por la Verdad y Justicia

    Con la finalidad de dar seguimiento a la convocatoria para el Memorial por la...
    Juárez / El Paso

    Reforestan la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”

    Como parte de las acciones para fortalecer el cuidado del medio ambiente y fomentar...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.