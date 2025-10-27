Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 27, 2025 | 15:40
    Ha expedido Regulación Comercial 91 permisos para ventas el Día de Muertos

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Regulación Comercial continúa con la expedición de permisos a comerciantes para que oferten sus productos en los panteones durante la celebración del Día de Muertos

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Óscar Guevara, informó que desde el pasado lunes 20 de octubre que se inició con la expedición se han otorgado 91 permisos y se seguirán otorgando hasta el 31 de octubre.

    El funcionario dijo que los costos de los permisos son por el día 2 de noviembre mil 018 pesos y por el 31 de octubre 1 y 2 de noviembre mil 923 pesos; los requisitos son copia de permiso anterior y credencial de elector.

    Explicó que se podrán vender artículos alusivos al Día de Muertos, arreglos florales, coronas de flores, así como comida y bebidas.

    “Los comerciantes podrán ofertar sus productos en los panteones San Rafael, Chaveña, Colinas, Sueños Eternos, Jardines Eternos, Tepeyac, Recinto de la Oración, Jardines del Recuerdo, Zaragoza y El Sauzal”, informó.

    “Los interesados pueden acudir a las oficinas de la dependencia ubicadas en Mauricio Corredor 467 en la colonia Centro de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó.

