Ha expedido Regulación Comercial 91 permisos para ventas el Día de Muertos

La Dirección de Regulación Comercial continúa con la expedición de permisos a comerciantes para que oferten sus productos en los panteones durante la celebración del Día de Muertos

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Óscar Guevara, informó que desde el pasado lunes 20 de octubre que se inició con la expedición se han otorgado 91 permisos y se seguirán otorgando hasta el 31 de octubre.

El funcionario dijo que los costos de los permisos son por el día 2 de noviembre mil 018 pesos y por el 31 de octubre 1 y 2 de noviembre mil 923 pesos; los requisitos son copia de permiso anterior y credencial de elector.

Explicó que se podrán vender artículos alusivos al Día de Muertos, arreglos florales, coronas de flores, así como comida y bebidas.

“Los comerciantes podrán ofertar sus productos en los panteones San Rafael, Chaveña, Colinas, Sueños Eternos, Jardines Eternos, Tepeyac, Recinto de la Oración, Jardines del Recuerdo, Zaragoza y El Sauzal”, informó.

“Los interesados pueden acudir a las oficinas de la dependencia ubicadas en Mauricio Corredor 467 en la colonia Centro de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó.

