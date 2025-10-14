Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
octubre 14, 2025
    octubre 14, 2025 | 16:01
    Juárez / El Paso

    Ha esterilizado DABA a 5 mil 538 mascotas este año

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), ha esterilizado de enero a la fecha a 5 mil 538 mascotas, de las cuales 515 se atendieron este fin de semana como parte del programa gratuito de esterilización.

    Ciudad Juárez, Chih .- Además de este servicio, la dependencia ha aplicado 4 mil 443 microchips a los animalitos de esta frontera, ayudando con esto a un mejor control de la población y la identificación responsable de los perritos, indicó la titular de la Dirección, Alma Edith Arredondo Salinas.

    La funcionaria informó que DABA ha atendido 3 mil 552 denuncias de maltrato animal y ha dado en adopción a 404 perritos y gatos.

    El pasado fin de semana se llevó a cabo la campaña permanente de esterilización en las instalaciones del Museo Interactivo La Rodadora, lugar donde los juarenses llevaron a sus mascotas para aprovechar el servicio.

    La campaña se ha llevado a distintos sectores de la ciudad como Anapra, Colinas de Juárez, colonia Campestre, Infonavit Aeropuerto y El Dorado, entre otros sectores; aparte se ha atendido a los animalitos a través de las distintas Cruzadas que se organizan en diferentes partes de esta localidad.

