    octubre 3, 2025 | 15:43
    Ha apoyado Comisión de Cultura a más de 100 proyectos de juarenses

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Regidoras de la Comisión Edilicia de Cultura dieron a conocer que en esta administración se ha dado el apoyo a 107 proyectos culturales, lo cual significa una derrama económica de un millón 350 pesos entregado a grupos o artistas que salen de esta frontera para representarla al interior del país o en distintas partes del mundo.

    Ciudad Juárez, Chih .- La regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, comentó que junto con sus homologas, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Luz Clara Cristo Sosa, han analizado y aprobado 107 proyectos de representación.

    Esto representa un monto de un millón 350 pesos en apoyos a personas que se dedican a fortalecer la cultura, a desarrollar y pulir el talento de hombres y mujeres, niñas y niños que representan a Juárez más allá de sus fronteras, indicó la edil.

    Señaló que en estos meses se ha apoyado a personas que están haciendo cine, poesía, música y otras actividades, quienes van a países como China, España, Alemania, entre otros, lo que viene a demostrar que esta frontera tiene personas llenas de talento en diferentes disciplinas.

    Incluso, dijo, son personas que han logrado obtener los primeros, segundos y terceros lugares con su talento, por ello es importante darlo a conocer y se espera que en las próximas semanas, en la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, se presente una exhibición con todos los artistas que se han apoyado.

    Esto será para que la comunidad conozca el talento que hay aquí y quienes los representan y quienes son la cara de la cultura juarenses en el mundo, dijo Mendoza Rodríguez.

