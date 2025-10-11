Gobierno Municipal será siempre aliado de UACJ: Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

En el marco del Primer Informe de Actividades del rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Daniel Alberto Constandse Cortez, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar refrendó su compromiso de ser un aliado de la máxima casa de estudios.

Ciudad Juárez, Chih .- Al hacer uso de la palabra, el alcalde dijo que el Gobierno Municipal ratifica el compromiso de seguir siendo aliados de la UACJ.

“Podemos decir con orgullo que hemos entregado en los últimos cuatro años tres mil 805 becas de acceso a la universidad; único municipio en todo México que lo hace para que los jóvenes se hayan ahorrado 17 millones 604 mil pesos en las inscripciones porque sabemos que bien vale la pena invertir en la educación”, afirmó.

- Publicidad - HP1

Además, se mantiene el convenio que se tiene con la Universidad para prácticas profesionales, el servicio social y todo aquello que se haga para el bien de la comunidad.

“Así que hoy, además de felicitar a todo el equipo de la Universidad y a toda la comunidad universitaria, se ratifica el compromiso de ser aliados de la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez.

Pero además de refrendar ese apoyo, también se debe reconocer al rector y a toda la comunidad universitaria por mantener el liderazgo, el trabajo, la unidad y sobretodo, la excelencia.

También es digno de reconocer que la UACJ tiene un peso importante en el ámbito académico, cultural y deportivo.

Todo lo anterior sin dejar de lado el sentido social de la Universidad, ya que el 93 por ciento de las y los alumnos están becados.

También el que no se hayan aumentado la inscripción habla del sentido y responsabilidad social, aseguró.

El rector Constandse Cortez dijo que en esta administración universitaria busca construir una institución que responda a los retos que los nuevos retos demandan.

Y para ello se entendió una profunda transformación académica y organizacional bajo el principio de una gestión para la innovación administrativa a largo plazo.

El rector reconoció al Presidente Municipal como un aliado y amigo de la Universidad y que siempre ya procurado apoyar en todo lo que se necesita.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.