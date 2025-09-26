“¡Gobierna ella y gobierno yo!”: Claudia Sheinbaum reconoce a Maru Campos durante evento en Juárez

Publicidad - LB2 -

La presidenta y la gobernadora comparten escenario en tono institucional; destacan avances contra la pobreza y fortalecimiento del bienestar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En su primera visita oficial a Ciudad Juárez como Jefa del Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje directo y conciliador al referirse a la relación institucional con la gobernadora Maru Campos Galván, reconociendo las diferencias partidistas pero subrayando la corresponsabilidad en la conducción del estado.

“Podemos tener diferentes posiciones políticas, obviamente, pues pertenecemos a diferentes partidos políticos, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, gobierna ella… ¡y gobierno yo!”, expresó Sheinbaum desde el templete instalado en el Estadio Juárez Vive, lo que provocó una fuerte ovación entre los asistentes y fue recibido con respeto por la mandataria estatal.

- Publicidad - HP1

El discurso de la presidenta fue descrito como contundente y directo, según reportes del corresponsal de ADN, Raúl Ruiz, quien relató que la mandataria abrió su mensaje con una referencia histórica al señalar que “aquí matan a los independentistas”, en alusión a los antecedentes históricos de lucha y resistencia de esta frontera.

Más adelante, Sheinbaum abordó temas sociales clave, destacando que el aumento del salario mínimo ha sido el principal factor en la reducción de la pobreza en el país, seguido por la consolidación de los programas del bienestar, como ejes fundamentales de la política social de la Cuarta Transformación.

Ruiz reportó también que la mención reiterada de la gobernadora generó algarabía entre sectores del público, en contraste con eventos anteriores donde había recibido rechiflas. Este nuevo tono fue interpretado como un gesto de madurez institucional y voluntad de colaboración entre el Gobierno Federal y el del Estado de Chihuahua.

En el escenario predominaban funcionarios federales, incluyendo la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien fue la más ovacionada por el público, reflejando el reconocimiento ciudadano a su labor en la implementación de los programas sociales en el estado.

La visita presidencial coincidió con el arranque de la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales, que moviliza a más de un millón de jóvenes en actividades comunitarias a lo largo del país, como parte de la estrategia “México Pinta por la Paz”.

Con una asistencia estimada en más de 15 mil personas, el evento se consolidó como un acto simbólico de cercanía entre el nuevo gobierno federal y la ciudadanía juarense, al tiempo que marcó un momento de reafirmación política en la relación Federación-Estado bajo el nuevo sexenio.