Gestión de transporte para el Valle de Juárez y leyes en favor de víctimas de violencia de género: destacó en su primer informe legislativo Pedro Torres

Informe de Pedro Torres: gestiona transporte en el Valle de Juárez y promueve leyes para proteger a víctimas de violencia; reafirma agenda 4T.

Ciudad Juárez, Chih., 18 de octubre de 2025.– El diputado por Morena, Pedro Torres Estrada, presentó ante la ciudadanía juarense su primer informe de actividades legislativas como integrante de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, donde subrayó su trabajo en favor de la movilidad en el Valle de Juárez y la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Durante su mensaje, Torres Estrada destacó su gestión para el restablecimiento del servicio de transporte público en la zona agrícola del Valle de Juárez, una demanda que —dijo— impacta directamente en el bienestar de miles de familias trabajadoras.

Asimismo, resaltó su labor en la elaboración y promoción de leyes que fortalecen la atención y defensa de las mujeres víctimas de violencia de género, con una visión de justicia social y perspectiva de derechos humanos.

“Somos una bancada que trabaja con honestidad, convicción y compromiso social”, afirmó el legislador morenista, quien reiteró que su labor se guía por los principios de la Cuarta Transformación y por el deber de que “la política sirva siempre al pueblo”.

En el evento estuvieron presentes el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez; el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, así como las diputadas María Antonieta Pérez Reyes, Elizabeth Guzmán Argueta, Rosana Díaz Reyes e Irlanda Dominique Márquez Nolasco, además del diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar y otras personalidades del ámbito político y social.

El coordinador de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, reconoció la trayectoria y la congruencia del diputado Torres:

“Pedro se atreve a decir lo que muchos no. Y eso debe valorarse, porque da voz a temas, personas y causas que normalmente no la tienen. Pedro es una persona congruente”, expresó.

Finalmente, Pedro Torres reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que garanticen el acceso al agua potable para consumo humano y que reconozcan el papel de las mujeres rurales en el desarrollo del estado.

Cerró su intervención con una frase emblemática del movimiento que representa:

“Por el bien de todos, primero los pobres.”