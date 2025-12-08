Garantiza alcalde participaciones federales y estatales para Juárez en 2026

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que las participaciones federales y estatales para Ciudad Juárez están aseguradas para el ejercicio fiscal 2026, pese a la oposición que enfrentaron los respectivos paquetes económicos en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde se refirió al proceso legislativo que culminó el pasado 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados federal aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, por un monto de 10.19 billones de pesos, tras su presentación por parte de la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre de este mismo año.

En el ámbito estatal, el Paquete Económico 2026 para Chihuahua contempla un presupuesto de 117 mil 029 millones de pesos, cifra que también ha sido objeto de debate y posicionamientos contrarios dentro del Congreso local.

No obstante, Pérez Cuéllar consideró que estas diferencias no afectarán el flujo de recursos asignados para Ciudad Juárez, ya que se trata de participaciones establecidas por ley.

“Los recursos no están en riesgo. Más allá de los votos que se dieron en los Congresos, tanto federal como estatal, las participaciones están garantizadas”, aseguró el edil fronterizo.

Añadió que, aunque Juárez ha recibido inversiones puntuales por parte del Gobierno del Estado —como en el caso de la ampliación de la avenida De las Torres—, no ha habido, en general, recursos extraordinarios provenientes de la administración estatal.

“Habría que decir que no hemos tenido recursos extraordinarios del Gobierno del Estado, fuera de la obra de Las Torres”, puntualizó.

Pérez Cuéllar reiteró que la ciudad continuará operando con base en las partidas presupuestales ya previstas, tanto en los fondos federales como en las participaciones estatales, lo que permitirá planear y ejecutar obras y servicios para la población sin alteraciones significativas.

El alcalde también destacó la importancia de mantener una relación institucional con los gobiernos federal y estatal, a fin de asegurar la continuidad de proyectos estratégicos que beneficien a Juárez, independientemente del contexto político en las cámaras legislativas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la manera en que se aplicarán estos recursos durante el 2026, año clave para la consolidación de obras de infraestructura y programas sociales en la frontera.

