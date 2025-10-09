Fueron recolectadas 3.5 toneladas de baterías usadas con el programa “Ponte las Pilas”

Durante este año, la Dirección de Ecología ha recolectado 3.5 toneladas de pilas alcalinas a través del programa “Ponte las Pilas”, que tiene como objetivo cuidar el medio ambiente.
Ciudad Juárez, Chih .- César René Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia, indicó que actualmente están instalados 19 contenedores en distintos puntos de la ciudad, como dependencias municipales, instituciones educativas, bibliotecas, empresas y en las Estaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal: Babícora, Universidad, Sur y Centro.
El funcionario pidió a los juarenses seguir usando los espacios y no tirar las baterías a la basura, ya que el óxido que sale de las mismas resulta tóxico, pues aparte despiden el compuesto en menor tiempo, lo cual se considera muy dañino, especialmente para los niños.
Las baterías pueden disponerse en envoltorio o de manera directa, ya que Ecología se encarga de acudir cada semana y llevar el desecho a dos empresas que se hacen cargo del destino final.
Los contenedores también reciben cigarros electrónicos, dispositivos que deben tener un destino correcto, pues muchas veces son arrojados a la basura.
Las baterías pueden desecharse en envoltorio o de manera directa en los contenedores que tienen capacidad para recibir alrededor de 50 kilos de desechos.
