    agosto 11, 2025 | 18:13
    Fueron estrangulados los tres sujetos localizados en Valle Verde

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    En primera instancia se pensó que los sujetos habían fallecido por alguna sobre dosis de droga, sin embargo, la necropsia de ley estableció que fueron estrangulados desde hace, al menos, un par de semanas.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La Fiscalía Zona Norte, dio a conocer que los tres sujetos localizados sin vida en una vivienda de Valle Verde, fueron estrangulados.

    Como se recordará, a primera hora de este domingo, fueron localizados tres cadáveres en una vivienda del Fraccionamiento Valle Verde, y en primera instancia se pensó que los sujetos habían fallecido por alguna sobre dosis de droga, sin embargo, la necropsia de ley estableció que fueron estrangulados desde hace, al menos, un par de semanas.

    A temprana hora de ayer se registró la localización de los cuerpos sin vida de tres hombres, en estado de descomposición, en una vivienda del fraccionamiento Valle Verde, y se pensaba que los sujetos, quienes tenían al menos 15 días sin vida, habían fallecido por sobredosis de alguna droga.

    Sin embargo, posteriormente se supo que los hombres fueron asesinados, toda vez que la necropsia arrojó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, es decir, fueron ahorcados.

    Autoridades continúan investigando el caso a fin de buscar a los responsables, así como también trabajan en la identificación de las víctimas.

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
