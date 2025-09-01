Fueron esterilizadas gratis 587 mascotas en Anapra

Durante el fin de semana, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) esterilizó a 587 mascotas, a través de la campaña de esterilización masiva que en esta ocasión fue en la colonia Rancho Anapra.
Ciudad Juárez, Chih .- Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, indicó que el sábado 30 de agosto se logró llegar a las 298 esterilizaciones y el domingo 31 de agosto fueron 289, lo que indica una buena afluencia.
La funcionaria agradeció a los habitantes del sector por su participación y compromiso con el bienestar animal, ya que este esfuerzo colectivo ayuda a reducir la sobrepoblación y mejora la calidad de vida de los animalitos.
Comentó que además de las esterilizaciones, se aplicaron más de 220 microchips a las mascotas, así como producto contra la garrapata.
La jornada de esterilización se llevó a cabo en la Escuela Primaria Federal “Ricardo Flores Magón”, ubicada en la misma colonia. Las mascotas atendidas fueron gatos y perros, tanto hembras como machos.
La directora de DABA invita a las familias a estar atentas a las siguientes jornadas, ya que pronto recorrerán otras colonias de la ciudad con el fin de acercar el servicio a quienes no pueden trasladarse hasta las instalaciones de la Dirección, ubicadas en el parque El Chamizal.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.