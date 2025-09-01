Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 1, 2025 | 15:30
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Fueron esterilizadas gratis 587 mascotas en Anapra

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Durante el fin de semana, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) esterilizó a 587 mascotas, a través de la campaña de esterilización masiva que en esta ocasión fue en la colonia Rancho Anapra.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, indicó que el sábado 30 de agosto se logró llegar a las 298 esterilizaciones y el domingo 31 de agosto fueron 289, lo que indica una buena afluencia.

    - Publicidad - HP1

    La funcionaria agradeció a los habitantes del sector por su participación y compromiso con el bienestar animal, ya que este esfuerzo colectivo ayuda a reducir la sobrepoblación y mejora la calidad de vida de los animalitos.

    Comentó que además de las esterilizaciones, se aplicaron más de 220 microchips a las mascotas, así como producto contra la garrapata.

    La jornada de esterilización se llevó a cabo en la Escuela Primaria Federal “Ricardo Flores Magón”, ubicada en la misma colonia. Las mascotas atendidas fueron gatos y perros, tanto hembras como machos.

    La directora de DABA invita a las familias a estar atentas a las siguientes jornadas, ya que pronto recorrerán otras colonias de la ciudad con el fin de acercar el servicio a quienes no pueden trasladarse hasta las instalaciones de la Dirección, ubicadas en el parque El Chamizal.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Ofrece Centros Comunitarios diferentes talleres

    La Asociación Civil Manos Cenizas, en colaboración con la Dirección General de Centros Comunitarios,...
    Juárez / El Paso

    Alcalde: Gobierno de la Presidenta Sheimbaum ha tenido de impacto muy positivo para Juárez

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que el Gobierno de la Presidenta Claudia...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.