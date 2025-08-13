Fueron 20 las viviendas inundadas por las lluvias

Publicidad - LB2 -

Activa la Guardia Nacional el Plan de rescate GN-A, mientras que otras dependencias mantienen la alerta ante las posibilidades de más precipitaciones en la región.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Las autoridades de los tres niveles de gobierno, dieron a conocer que por las intensas lluvias registradas la noche de ayer que provocaron severas inundaciones en la colonia Galeana se activó el Plan GN-A de Rescate de la Guardia Nacional.

De acuerdo al reporte de Protección Civil, el incidente más grave se reportó en la calle Veracruz de la colonia Galeana, donde al menos 20 viviendas resultaron inundadas por las fuertes corrientes de agua.

Se informó que elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en la zona para auxiliar a las familias afectadas y evaluar los daños.

Mientras que, en la colonia Franja del Río, el arroyo arrastró dos vehículos hasta el bordo del Río Bravo.

Afortunadamente no se han reportado personas lesionadas.

Ante la posibilidad de más precipitaciones, se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas cercanas a arroyos y diques.

