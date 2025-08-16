Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 16, 2025 | 14:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Fue la visita a la CDMX, una visita exprés, pero muy productiva: alcalde

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Pérez Cuéllar, expresó su agradecimiento al diputado Ricardo Monreal por la invitación, y afirmó que buscará beneficiar a Juárez con un incremento en el presupuesto federal para el 2026.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se refirió a la reunión que sostuvo con Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión, y entre otras cosas, dijo que se abre la posibilidad de gestionar mayores recursos para esta frontera en el presupuesto del 2026.

    Pérez Cuéllar describió su reciente visita a la Ciudad de México como “una visita exprés, pero muy productiva”, en donde se reunió con el director del IMSS, Zoé Robledo y con el líder de la fracción de Morena en el Congreso.

    - Publicidad - HP1

    El alcalde expresó su agradecimiento al diputado Monreal por la invitación y afirmó que buscará beneficiar a Juárez con un incremento en los fondos.

    “Vamos a aprovechar la relación para buscar que en el presupuesto de 2026 nos vaya bien”, señaló Pérez Cuéllar.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Ponen en marcha el “Operativo Limpieza” por parte del Municipio

    De acuerdo al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, la medida busca generar una mejor percepción...
    Juárez / El Paso

    Transforma J+ el cuidado del agua con medidores inteligentes

    Con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y detectar...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.