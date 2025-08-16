Fue la visita a la CDMX, una visita exprés, pero muy productiva: alcalde

Publicidad - LB2 -

Pérez Cuéllar, expresó su agradecimiento al diputado Ricardo Monreal por la invitación, y afirmó que buscará beneficiar a Juárez con un incremento en el presupuesto federal para el 2026.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se refirió a la reunión que sostuvo con Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión, y entre otras cosas, dijo que se abre la posibilidad de gestionar mayores recursos para esta frontera en el presupuesto del 2026.

Pérez Cuéllar describió su reciente visita a la Ciudad de México como “una visita exprés, pero muy productiva”, en donde se reunió con el director del IMSS, Zoé Robledo y con el líder de la fracción de Morena en el Congreso.

- Publicidad - HP1

El alcalde expresó su agradecimiento al diputado Monreal por la invitación y afirmó que buscará beneficiar a Juárez con un incremento en los fondos.

“Vamos a aprovechar la relación para buscar que en el presupuesto de 2026 nos vaya bien”, señaló Pérez Cuéllar.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.