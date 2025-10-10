Fortalecen la unión entre Ciudad Juárez, El Paso y Sunland Park

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fortalecer la unión entre Ciudad Juárez, El Paso, Texas y Sunland Park, Nuevo México, este viernes regidores de esas tres ciudades hicieron un recorrido por los lugares más representativos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que este evento fue una iniciativa que nace por la regidora María Dolores Adame Alvarado y la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico.

“Este es un primer esfuerzo de ir tratando de generar un acercamiento, más del que ya existe, entre las alcaldías de Sunland Park, El Paso y Las Cruces, donde la motivación es que hagan un recorrido y decirles que en Juárez también hay muchas áreas y lugares a donde pueden acudir”, indicó.

Señaló que los tres estados, Chihuahua, Texas y Nuevo México es una región que la frontera se ve de manera imaginaria, porque los unen lazos de amistad y relaciones comerciales que se llevan a cabo todos los días de la semana.

Este día se programó un recorrido por distintos puntos atractivos de Juárez y se buscará que ellos cuenten en sus localidades que esta es una ciudad viva y de brazos abiertos, además de que los lazos de unión siguen vivos.

La regidora Dolores Adame comentó que uno de los objetivos de este acercamiento es dar a conocer la verdadera cara de Juárez, para que los visitantes conozcan los lugares atractivos de la ciudad, sus fortalezas, el poder de la industria y la calidad y calidez humana de su ciudadanía.

Con esto se espera hermanar más a las ciudades que comparten el mismo cielo, tierra y población, indicó.

En el evento protocolario se contó con la presencia del alcalde de Sunland Park, Javier Perea, regidores de las tres ciudades, la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño y el cronista de la ciudad, Eduardo Borunda Escobedo.

