    septiembre 27, 2025 | 12:49
    Fortalecen colaboración Estado y CANIRAC para agilizar trámites a restauranteros

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de fortalecer la vinculación con el sector restaurantero y facilitar el acceso a trámites y servicios, Gobierno del Estado, a través de la Oficina de Recaudación de Rentas de Ciudad Juárez, firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

    Ciudad Juárez, Chih .- El acuerdo, firmado por Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, y Cristina Cunningham, dirigente de CANIRAC en la ciudad, busca establecer mecanismos de orientación y acompañamiento para las y los empresarios afiliados, así como promover descuentos, incentivos y facilidades administrativas.

    Raúl García Ruiz destacó que este tipo de convenios permiten agilizar trámites y ofrecer mayor accesibilidad a las y los contribuyentes del sector restaurantero.

    Por su parte, Cristina Cunningham reconoció la disposición del Gobierno del Estado para mejorar la atención y eficiencia de los procesos que impactan a este gremio.

    Con esta alianza, ambas instancias refuerzan su compromiso de trabajar de manera coordinada para simplificar procesos y generar mejores condiciones para el desarrollo de la industria restaurantera en Ciudad Juárez.

