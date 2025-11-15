Fortalece SEyD alianza con Fundación Axcel para impulsar educación tecnológica en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Estudiantes juarenses accederán a formación bajo el modelo STEM mediante unidades móviles y programas innovadores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer las competencias académicas y tecnológicas de estudiantes en Ciudad Juárez, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del estado de Chihuahua consolidó una alianza estratégica con la Fundación Axcel (Funax), organización que impulsa la formación en áreas clave del modelo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez, encabezó una reunión con directivos de Funax en esta frontera, en la que se presentó el trabajo que la organización realiza en beneficio del alumnado juarense. Durante el encuentro, Gutiérrez reconoció la importancia de generar sinergias con organismos de la sociedad civil que aporten herramientas didácticas y tecnológicas para responder a las exigencias del entorno educativo actual.

Funax opera mediante unidades móviles que permiten llevar experiencias educativas interactivas directamente a las escuelas o comunidades. Estos espacios itinerantes ofrecen actividades centradas en el pensamiento lógico, el diseño, la robótica y la ciencia aplicada, brindando a las niñas, niños y jóvenes la oportunidad de acercarse al mundo de la tecnología de manera práctica y dinámica.

“Abre un espacio donde los estudiantes pueden trabajar con distintos modelos desde una unidad móvil, tanto en las escuelas como en sus propias instalaciones, para introducirlos en el mundo de la tecnología y darles más herramientas en su formación”, explicó el titular de la SEyD, al destacar que este tipo de iniciativas contribuyen a una formación más integral y actualizada.

Por su parte, representantes de la Fundación Axcel, encabezadas por su presidenta del Consejo, Ivonne Aguilera González, detallaron al funcionario estatal los avances y resultados que han tenido en la región fronteriza, así como los proyectos que se encuentran en desarrollo para expandir su alcance. También participaron Michelle Ramírez Santillán, coordinadora de programas, y Karla Solís Esquivel, directora operativa.

La alianza contempla la ampliación de las rutas de las unidades móviles para cubrir más planteles educativos de nivel básico y medio superior, así como capacitaciones conjuntas para personal docente. El objetivo es que más estudiantes adquieran competencias que les permitan acceder a futuras oportunidades académicas y laborales relacionadas con las ciencias y la tecnología.

Desde la SEyD se reiteró el compromiso de seguir impulsando programas que incorporen nuevas metodologías de aprendizaje, fomenten la innovación y ayuden a reducir la brecha tecnológica, especialmente en sectores de alta vulnerabilidad. Con este esfuerzo conjunto, se busca consolidar un ecosistema educativo más dinámico e inclusivo en Ciudad Juárez.

