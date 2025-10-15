Fortalece Protección Civil coordinación ante emergencias con EEUU

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de fortalecer la cooperación transfronteriza en materia de seguridad y atención a emergencias, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, participó en una reunión de trabajo en el Centro Regional de Comunicaciones de El Paso, Texas, junto con jefes de departamento y encargados de área de la dependencia.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el encuentro se acordó iniciar la actualización del Plan Binacional de Emergencia sobre Materiales Peligrosos, un instrumento de colaboración que involucra a las ciudades de El Paso, Texas; Sunland Park, Nuevo México; Ciudad Juárez y el Pueblo de Ysleta del Sur.

Dicho plan, firmado originalmente en el año 2009, tiene como finalidad establecer mecanismos de coordinación y respuesta conjunta ante incidentes relacionados con materiales peligrosos que puedan presentarse dentro de una franja de una milla a ambos lados de la frontera.

El acuerdo promueve la transmisión oportuna de información, la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas entre las jurisdicciones participantes, consolidando un frente común ante posibles emergencias ambientales o químicas que representen riesgo para la población.

La Dirección General de Protección Civil reafirmó su compromiso de mantener una colaboración estrecha con las autoridades estadounidenses y regionales para garantizar una respuesta rápida, coordinada y efectiva ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a las comunidades fronterizas.

