    agosto 9, 2025 | 13:07
    Fortalece J+ cercanía con la comunidad en Jardines del Lago

    POR Redacción ADN / Agencias
    Este sábado, personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, acudió al fraccionamiento Jardines del Lago, para junto con los vecinos del sector, realizar trabajos de limpieza del vaso de captación de la zona, así como una jornada de destilichadero.

    Ciudad Juárez, Chih .- Decenas de personas habitantes del sector, tomaron palas, picos, rastrillos, y se sumaron a las labores que ya realizaban los trabajadores de la J+, para dejar sin hierba y basura esta área utilizada para captar lluvia.

    Jesús Molina, presidente del comité vecinal, destacó la importancia de estas acciones y reconoció la disposición del organismo del agua para atender necesidades urgentes.

    “Esa es la forma de que los vecinos se sientan apoyados, cuando batallan en las instancias correspondientes, donde es responsabilidad, es de mucho valor que en este caso la Junta de Aguas que no tiene que ver en asuntos municipales, ande buscando ayudar”, enfatizó

    Con estas acciones, la J+ refrenda su compromiso de mantener una relación cercana con la ciudadanía y contribuir a la limpieza de los espacios comunitarios, siguiendo las instrucciones de la gobernadora Maru Campos.

