Fortalece IMM capacidades institucionales con taller sobre reducción de daños en poblaciones vulnerables

Fortalece IMM capacidades institucionales con taller sobre reducción de daños en poblaciones vulnerablesEl taller fue impartido por la asociación civil Programa Compañeros con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de los esfuerzos por mejorar la atención institucional a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo un taller de capacitación interna enfocado en la estrategia de reducción de daños, con el propósito de ampliar las capacidades de intervención de su personal en zonas prioritarias de Ciudad Juárez.

El taller fue impartido por María Elena Ramos, directora de la asociación civil Programa Compañeros, organización con larga trayectoria en el acompañamiento de poblaciones vulnerables y la promoción de políticas públicas inclusivas. La capacitación estuvo dirigida al personal del IMM, así como a integrantes de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG) y de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Durante la sesión, se abordaron herramientas teóricas y prácticas para aplicar estrategias de reducción de daños en contextos complejos, especialmente en casos que involucran violencia de género, consumo de sustancias, y exclusión social. El objetivo central fue dotar a las y los participantes de enfoques que prioricen la dignidad, la autonomía y la seguridad de las mujeres atendidas por estas instituciones.

El enfoque del taller estuvo sustentado en los principios de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión social. De acuerdo con el IMM, esta capacitación permite mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen desde el municipio, promoviendo intervenciones sensibles a las realidades que enfrentan mujeres y niñas en entornos de riesgo.

Además del intercambio de experiencias entre dependencias, el espacio funcionó como una plataforma de diálogo interinstitucional que busca generar redes de colaboración más sólidas entre las instancias municipales y las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fortalecer la política pública local en materia de prevención de violencia y atención integral.

Las autoridades del IMM indicaron que esta actividad forma parte de una estrategia más amplia de profesionalización del personal, enfocada en la mejora continua de sus procesos de atención, especialmente en colonias con altos índices de vulnerabilidad social. También se reiteró el compromiso de la institución por establecer alianzas estratégicas con organizaciones que trabajan directamente en territorio, como es el caso de Programa Compañeros.

Con estas acciones, el Instituto Municipal de las Mujeres refuerza su rol como un actor clave en la construcción de entornos más seguros y equitativos para las mujeres de Ciudad Juárez, priorizando modelos de intervención centrados en el respeto, la empatía y la transformación social.

