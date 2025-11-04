Fortalece Gobierno Municipal infraestructura educativa con entrega de materiales a escuelas

Publicidad - LB2 -

Más de 540 planteles han sido beneficiados en lo que va de la administración, destaca el alcalde Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del Programa de Apoyo para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez llevó a cabo la entrega simbólica de materiales a planteles educativos, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien reafirmó su compromiso con la educación pública como base del desarrollo social y pilar del futuro de la ciudad.

El evento se realizó en la Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón, donde el alcalde destacó que su administración ha priorizado la inversión educativa como una política central. “Desde el primer día hemos apostado por fortalecer la educación pública porque creemos que ahí está la raíz del progreso. Ninguna obra tiene más valor que la que transforma la vida de un niño o joven a través del conocimiento”, expresó.

Pérez Cuéllar informó que durante su gestión se ha realizado una inversión histórica en infraestructura educativa, con más de 540 escuelas rehabilitadas mediante la entrega de materiales, mejoras estructurales, mantenimiento preventivo y la reforestación de espacios escolares para crear ambientes más seguros y saludables.

En su mensaje, el edil subrayó que cada acción en favor de las escuelas representa una apuesta por el futuro de Ciudad Juárez. “Los niños y jóvenes son el motor del mañana, y queremos que estudien en espacios dignos, inspiradores y seguros, donde puedan aprender con alegría y esperanza”, añadió.

Durante la entrega simbólica, se distribuyeron materiales como lavabos, llaves mezcladoras, retretes y pintura, enfocados en el mejoramiento de la infraestructura básica. Estos insumos forman parte de una estrategia que busca atender necesidades puntuales en los planteles públicos y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso educativo.

La directora del plantel anfitrión, Grisela Alvídrez Gutiérrez, agradeció al municipio por el apoyo, señalando que “cada costal de cemento, cada llave, cada gota de pintura representa el esfuerzo conjunto de quienes creen en la educación como el pilar del desarrollo humano”. Su intervención fue respaldada por madres de familia, entre ellas Manuela Gutiérrez y Zaira Castillo, presidenta de la Asociación Municipal de Padres de Familia, quienes reconocieron el impacto positivo del programa en la vida de miles de estudiantes y familias juarenses.

El Gobierno Municipal reiteró que este tipo de apoyos continuarán extendiéndose a más escuelas en lo que resta del periodo, en coordinación con directivos, docentes y padres de familia. Con estas acciones, la administración busca consolidar una política educativa enfocada en la equidad, la infraestructura digna y el fortalecimiento de la educación pública como herramienta clave para el desarrollo de la ciudad.

