    agosto 21, 2025 | 10:53
    Fortalece el IMM atención integral a usuarias

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con la finalidad de brindar servicios de calidad a las mujeres que acuden al Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), las Unidades de Atención Especializada implementaron mesas de trabajo multidisciplinarias en las que participan el personal de las áreas jurídica, trabajo social y psicología.

    Ciudad Juárez, Chih .- En estos espacios se analizan los casos de las usuarias desde distintas perspectivas profesionales, lo que permite identificar áreas de oportunidad y diseñar estrategias de acompañamiento más completas que promuevan el avance de sus procesos y expedientes.

    Por ejemplo, si en el proceso terapéutico se identifican necesidades económicas, desde trabajo social se pueden gestionar apoyos alimenticios u otros recursos que fortalezcan su atención.

    Al respecto, la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, destacó la importancia de estas mesas de trabajo.

    “El compromiso del Instituto es ofrecer una atención sensible a las necesidades de nuestras usuarias, por ello, la coordinación entre áreas nos permite no solo dar seguimiento a los casos, sino también encontrar nuevas formas de acompañarlas”, indicó.

    En este sentido, el análisis se lleva a cabo considerando la complejidad de los casos, el nivel de riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y sus familias con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas y los procedimientos de atención.

