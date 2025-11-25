Forma la Academia de Policía a 285 nuevos elementos para seguridad en Juárez

Publicidad - LB2 -

Destacan la participación femenina y el enfoque en derechos humanos en la formación policial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Academia de Policía Municipal de Ciudad Juárez concluyó con éxito el proceso de formación inicial de 285 nuevos elementos que se integrarán próximamente a las labores de Seguridad Pública. Así lo informó Rocío Violeta García Medina, directora de la institución, durante una reunión sostenida con las regidoras Mireya Porras Armendáriz y María Dolores Adame Alvarado, integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

La generación de cadetes, que inició su preparación el pasado 24 de marzo y concluyó el 18 de agosto de este año, surge de una convocatoria inicial que atrajo a más de mil 200 aspirantes. Sin embargo, tras un riguroso proceso de selección y filtros de confianza, sólo 500 fueron admitidos para iniciar la capacitación. Finalmente, 285 concluyeron el programa, con una participación casi paritaria: 143 hombres y 142 mujeres, lo que representa un avance importante en la inclusión de género dentro de las filas policiales.

- Publicidad - HP1

El programa de formación tuvo una duración de 21 semanas, acumulando un total de mil 80 horas de instrucción. Durante este periodo, los cadetes fueron capacitados en técnicas y tácticas policiales, competencias básicas de la función operativa, así como en materias clave como derechos humanos, cultura de la legalidad, justicia cívica y perspectiva de género. Estos contenidos forman parte de los ejes rectores de profesionalización establecidos por los estándares nacionales en seguridad pública.

La directora de la Academia destacó que la capacitación no sólo se centra en lo operativo, sino que incorpora una estructura disciplinaria con cierto grado de exigencia militar. No obstante, subrayó que uno de los principales filtros para la permanencia de los aspirantes es el proceso del Centro Estatal de Control de Confianza, organismo encargado de evaluar aspectos médicos, físicos, psicológicos y de perfil personal, lo cual garantiza que los egresados tengan un compromiso ético y profesional con la ciudadanía.

“Estos filtros no buscan excluir por excluir, sino fortalecer a la institución con elementos más comprometidos, capaces y con una verdadera vocación de servicio”, señaló García Medina durante la reunión. Agregó que este enfoque no sólo responde a la necesidad de fortalecer el estado de fuerza de la corporación, sino también a la demanda ciudadana de contar con policías mejor preparados y sensibles al contexto social.

Con esta nueva generación, se espera un reforzamiento importante en tareas de proximidad social y vigilancia comunitaria, pilares del modelo de seguridad pública municipal. Las regidoras integrantes de la Comisión reconocieron el avance logrado por la Academia, especialmente en temas de equidad de género y formación integral, y manifestaron su intención de continuar trabajando desde el Cabildo para mejorar las condiciones laborales, operativas y de profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.