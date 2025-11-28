Fomenta SSPM la participación juvenil con foro “Perspectiva de Juventud: El Futuro es Hoy”

Publicidad - LB2 -

Más de 100 estudiantes participaron en actividades de reflexión y diálogo sobre seguridad, comunidad y corresponsabilidad social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de fortalecer la participación juvenil en la construcción de entornos seguros y solidarios, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de su Dirección de Prevención Social, llevó a cabo el foro “Perspectiva de Juventud: El Futuro es Hoy”, dirigido a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 270, en coordinación con la asociación civil Desarrollo Educativo Comunitario y Altruista (DECA).

Durante el encuentro, elementos de la corporación impartieron la plática “Seguridad Ciudadana”, enfocada en promover el autocuidado, la participación comunitaria y el papel de la juventud como agente activa en la construcción de una cultura de paz. La charla sirvió como punto de partida para reflexionar sobre el impacto que pueden tener las decisiones individuales y colectivas en la seguridad de la ciudad.

- Publicidad - HP1

La jornada incluyó un espacio de diálogo abierto en formato de preguntas y respuestas, donde más de 100 alumnos participaron de manera activa, expresando sus inquietudes sobre temas como violencia, discriminación, derechos, oportunidades educativas y la relación entre jóvenes y autoridades. También compartieron propuestas para mejorar la convivencia escolar y comunitaria.

El foro tuvo como objetivo empoderar a las adolescencias, invitándolas a reconocer el valor de su voz y el impacto de sus acciones. Se buscó fortalecer el sentido de pertenencia, la empatía y el compromiso cívico desde una perspectiva formativa, sensible y adaptada a las realidades que enfrentan los jóvenes en su entorno cotidiano.

La SSPM destacó que estas actividades forman parte de una estrategia integral de prevención del delito y promoción de la cultura de paz, en la que se trabaja de manera coordinada con instituciones educativas, organizaciones civiles y redes comunitarias, priorizando la escucha y participación de las juventudes.

Por su parte, representantes de la asociación DECA subrayaron la importancia de crear espacios seguros de expresión y formación, donde los adolescentes puedan construir su identidad, reflexionar sobre sus derechos y responsabilidades, y participar activamente en la transformación positiva de sus comunidades.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso de fomentar un modelo de seguridad ciudadana con enfoque preventivo, en el que la educación, el diálogo y la corresponsabilidad social sean herramientas clave para construir un mejor futuro para las nuevas generaciones en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.