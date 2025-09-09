Firman Estado y CMIC Juárez convenio para agilizar trámites administrativos y fiscales

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de Recaudación de Rentas, firmó un convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Ciudad Juárez, con el objetivo de ofrecer atención técnica especializada a este sector en trámites, pagos, aclaraciones y asesorías fiscales.

Ciudad Juárez, Chih .- Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, explicó que con este acuerdo se busca establecer un canal directo de comunicación con los agremiados, a fin de facilitar cualquier proceso administrativo, fiscal o vehicular.

Destacó además que la instrucción de la gobernadora Maru Campos es garantizar una recaudación cercana, con contacto permanente y vías sencillas de atención para las y los juarenses.

Por su parte, Fernando Suárez Cerón, presidente de la CMIC en la frontera, agradeció el apoyo de la dependencia estatal, ya que este convenio representa un beneficio para ambas partes.

Además, reiteró que este tipo de colaboraciones fortalecen a los agremiados y contribuyen al desarrollo de la comunidad fronteriza.

La firma del acuerdo se realizó en las instalaciones de la CMIC, con la presencia de García Ruiz y Suárez Cerón, en representación de ambas instituciones.

