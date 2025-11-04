Firman convenio SDHyBC e Ichea para llevar atención educativa en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de combatir el rezago educativo en la frontera, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea) firmaron un convenio de colaboración para establecer y operar la Plaza Comunitaria Parque Central Poniente.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- Este acuerdo forma parte del Programa de Intervención Comunitaria que opera en Ciudad Juárez y está orientado a brindar servicios educativos de primaria y secundaria a personas mayores de 15 años que no han concluido su educación básica.

Servicios accesibles para la comunidad

Durante la firma del convenio, la subsecretaria Austria Galindo Rodríguez señaló que este esfuerzo responde a la instrucción de la gobernadora Maru Campos de acercarse a todas las colonias y detectar de manera directa las necesidades de la población.

“Trabajaremos en conjunto con el Ichea para que cualquier persona que desee retomar sus estudios lo pueda hacer de forma gratuita y con acompañamiento”, afirmó Galindo Rodríguez.

Las personas interesadas podrán inscribirse, recibir asesorías y presentar sus exámenes en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados, espacios que ya brindan atención social en diferentes puntos de la ciudad.

Recuperar a personas fuera del sistema educativo

Por su parte, el director general del Ichea, Mario Eberto Javalera Lino, subrayó que este convenio permitirá identificar y reincorporar a personas que en su momento abandonaron las aulas, incluyendo a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“No solo queremos llevar educación, sino también dignidad, oportunidades y herramientas para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, señaló Javalera.

Reconocimiento al trabajo comunitario

Durante el acto, se entregó un reconocimiento al Programa de Intervención Comunitaria y a los Centros de Servicios Comunitarios Integrados de la Subsecretaría en la Zona Norte, por su apoyo continuo a la labor del Ichea para llevar servicios educativos a todas las colonias de Ciudad Juárez.

Este convenio refuerza la estrategia estatal de inclusión educativa, y forma parte de un modelo de atención más humano y cercano que prioriza el bienestar integral de las personas en situación de rezago.

Con esta alianza, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar por una Ciudad Juárez con más oportunidades, equidad y justicia social, a través de la educación.

