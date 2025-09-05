Firman convenio Municipio y JMAS para dar certeza jurídica a predios con infraestructura hidráulica

Publicidad - LB2 -

Este viernes se llevó a cabo la firma del convenio de comodato entre el Municipio de Juárez y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), con el objetivo de dar certeza jurídica a predios de propiedad municipal que actualmente son utilizados por el organismo operador para infraestructura hidráulica.

Ciudad Juárez, Chih .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó que este acuerdo permite regularizar una situación que durante años se había dado por sentado, pero que era necesario formalizar legalmente.

“Estamos contentos por la firma de este convenio porque es importante dar certeza jurídica y hacer las cosas bien. Más allá de la entrega, es una buena oportunidad de ratificar el compromiso de trabajar en unidad y en equipo por la ciudad, independientemente de colores, porque Juárez debe ser nuestra prioridad”, expresó.

Por su parte, Rogelio Ramos Guevara, presidente del Consejo de Administración de la JMAS, explicó que la certeza jurídica en la tierra es fundamental para consolidar la infraestructura que opera el organismo.

Señaló que la expansión de la ciudad obliga a perforar pozos y desarrollar sistemas de rebombeo y tanques en predios estatales o municipales, sin que hasta ahora se hubieran regularizado.

“Es como si tuviéramos una casa sin escrituras, la infraestructura es nuestra, pero la tierra no. Con este convenio estamos corrigiendo esa situación. Le agradezco al alcalde y al secretario del Ayuntamiento por abrir la puerta a este proceso y a Sergio Nevárez por su compromiso con Juárez”, manifestó.

A su vez, el director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez Rodríguez, informó que actualmente existen más de 100 bienes en la misma condición, de los cuales en esta ocasión se regularizan 21 expedientes, principalmente pozos de agua.

“Encontramos un desorden de décadas, cuando se acostumbraba a entregar predios en comodato por 99 años sin escriturar. Hoy estamos poniendo en orden estos bienes para que la Junta tenga pleno control de su patrimonio. Agradezco al Municipio por el respaldo y a todo el equipo de Patrimonio y Jurídico de la JMAS por su esfuerzo”, señaló.

El representante de la Gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz y el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, también participaron en el acto, subrayando la importancia de la coordinación institucional.

Con esta firma, tanto el Gobierno Municipal como la JMAS reafirmaron su disposición de trabajar de manera

